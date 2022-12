Qatar 2022 : A quoi sert ce match pour la troisième place?

La Croatie et le Maroc s’affrontent samedi pour la troisième place de la compétition. Une confrontation dont l’utilité interroge, puisque le Graal n’est plus à portée.

AFP

Il y a comme un goût de défaite qui habite le match pour la troisième place. Il oppose samedi la Croatie au Maroc, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde.

«Cette petite finale sera dure mentalement. On va surtout donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué. Tout le monde doit participer. On a envie de finir troisième», a affirmé Walid Regragui à chaud devant les médias sur place, après la demi-finale perdue contre la France mercredi soir. Envie partagée par son homologue croate. «Le match est une grande finale pour nous, pas une petite. Nous devons nous préparer dans tous les aspects, c’est quelque chose de grand si on obtient la médaille de bronze», a expliqué Zlatko Dalić.

Historiquement, cette petite finale a souvent permis aux équipes de remercier leur contingent devant un stade presque rempli. Cerise sur le gâteau: le troisième du tournoi perçoit davantage d’argent que le quatrième. 27 millions de dollars contre 25. Mais le gagnant (42 millions) et le second (30 millions), eux, obtiennent bien plus.

Point de vue organisateur, c’est gagné

L’argent est précisément l’une des raisons pour lesquelles le match est organisé. La FIFA remplit un stade de plus, qu’elle peut vendre à ses sponsors et diffuseurs. Elle s’offre alors des revenus provenant des dizaines de milliers de places vendues en plus de la visibilité télévisuelle.

Autre avantage de la rencontre: elle permet à la FIFA d’occuper le terrain et de faire patienter avant la finale de la compétition, programmée le lendemain. Même si ce n’est de loin pas le match le plus attendu, il nourrit les fans de football habitués à suivre des matches depuis plusieurs semaines.