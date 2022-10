Récompense : À quoi servent les banques? Ils décrochent le prix Nobel d'économie

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à Ben Bernanke, l'ancien président de la banque centrale américaine (Fed), et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig.

Ben Bernanke était le patron de la Federal Reserve (Fed) entre 2006 et 2014, notamment durant la crise financière de 2008.

Âgé de 68 ans, Ben Bernanke était le patron de la Federal Reserve (Fed) entre 2006 et 2014, bail marqué par la crise financière de 2008 et la chute de la banque américaine Lehman Brothers. Il a notamment analysé la Grande Dépression des années 1930, la pire crise économique de l'histoire moderne. Il a particulièrement montré comment les retraits massifs étaient un facteur décisif dans la prolongation et l'aggravation des crises.