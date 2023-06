Communales au Luxembourg : À Remich, on flâne sans vraiment se soucier du vote

11.06 Communales ou non, c’est avant tout un dimanche quasi estival à base de terrasse, de brocante et de bord de l’eau, à Remich.

En arrivant sur les berges de la Moselle à Remich ce dimanche après-midi, il faut d’abord prendre son mal en patience pour trouver une place de parking. Rien à voir avec l’afflux vers les bureaux de vote, mais plutôt vers les berges de la Moselle, les terrasses et la grande brocante installée aux abords du point tourisme. L’ambiance est paisible, les gens cherchent l’ombre et de quoi se rafraîchir.

Manèges et barbier

Jean-Francois, lui, est résident belge dans une commune du Sud. «Je me suis mal organisé, je voyage beaucoup pour mon travail et j’ai laissé filer l’occasion de voter, tant pis», glisse l’homme interrompu dans sa promenade par L’essentiel. Il précise que ses parents, dans la capitale, belges eux aussi, ont en revanche profité ce dimanche du vote ouvert aux étrangers. Dans les rues du centre-ville de Remich, personne ou presque ne peut d’ailleurs vous indiquer le chemin vers un bureau de vote.

«Beaucoup de Français et de gens des pays de l’Est», répond Elizabeth, qui propose des balades en bateau, lorsqu’on l’interroge sur la provenance de ses clients ce dimanche. Il y avait plus de monde samedi quand même». À quelques mètres de là, des enfants font du trampoline, d’autres un tour de manège. Le barbier est ouvert et, dans le reflet de la vitrine, on voit passer des jet-skis lancés sur l’eau. Bien loin des turpitudes d’un dépouillement électoral.