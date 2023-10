Un millier de policiers déployés, scènes de guerre dans trois favelas

Un millier de policiers ont été déployés, lundi matin, dans trois favelas de Rio de Janeiro dans le cadre d'une opération contre le crime organisé, alors que la ville est touchée par une vague de violence, ont annoncé les autorités. «Mille agents des forces de sécurité de Rio de Janeiro commencent aujourd'hui une grande opération de lutte contre le crime dans le Complexe de Maré, à Vila Cruzeiro et dans la Cité de Dieu», a indiqué le gouvernement de l'Etat de Rio sur X (ex-Twitter).

Ces trois quartiers, dans les zones nord et ouest de la ville, sont considérés comme des fiefs du Comando Vermelho, la plus vaste organisation de narcotrafic de Rio. «Nous voulons attaquer cette faction criminelle qui tente d'étendre son territoire et d'attiser des conflits avec d'autres organisations criminelles», a expliqué le chef de la police civile de l'Etat de Rio, Renato Torres, lors d'une conférence de presse. Aucun premier bilan de l'opération n'a été communiqué dans l'immédiat.