Tennis: «A Roland-Garros, il y a eu une épidémie de Covid, personne n’en a parlé»

Tennis : «À Roland-Garros, il y a eu une épidémie de Covid, personne n’en a parlé»

Cette phrase choc a été prononcée par Alizé Cornet, mardi à Londres. La Française a également dit que les joueuses ne se faisaient pas tester pour ne pas devoir se retirer du tableau.

L’Italien Matteo Berrettini, finaliste sortant du Grand Chelem londonien et un des favoris de cette édition 2022, et le Croate Marin Cilic ont renoncé avant même de fouler le gazon anglais, tous les deux contaminés. «Quand ça sort sur des grands joueurs comme ça, ça va commencer à mettre le feu au lac partout, et ça, ça m’inquiète un peu», estime Cornet.