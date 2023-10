Deux immeubles, ravagés par un incendie, s'effondrent

Un incendie a ravagé, samedi soir, deux immeubles désaffectés à Rouen qui se sont effondrés, ont indiqué les pompiers et la mairie, dégageant d'importants panaches de fumée au-dessus de la ville marquée par l'incendie de Lubrizol. Le feu «s'est déclaré dans un immeuble désaffecté de huit niveaux (...) vers 18h» et il «s'est propagé dans la soirée à un second bâtiment désaffecté. Les deux immeubles se sont effondrés», a indiqué la mairie dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.