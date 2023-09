Bagarre générale sur fond de racisme lors d'un match au Luxembourg

Des footballeurs qui sortent du terrain, une confusion générale et des coups qui pleuvent entre joueurs et spectateurs. Au lendemain de la 6e journée de Promotion d'honneur (deuxième niveau luxembourgeois), les regards se portent davantage sur le pugilat au bord du terrain que sur la victoire anecdotique du l'US Rumelange sur le FC Blô-Weiss Medernach (3-2).

Et pour cause, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Que s'est-il passé pour qu'un match de D2 luxembourgeoise ne tourne au chaos? «Tout est parti d'un tacle dangereux qui a entraîné un carton rouge. Des échauffourées ont eu lieu entre joueurs et staffs, puis avec des spectateurs en raison d'insultes. De notre côté, les joueurs n'ont pas été impliqués, ils ont même essayé de calmer le jeu», raconte à L'essentiel, Jérôme Winckel, entraîneur des gardiens de l'US Rumelange et présent sur le banc au moment des faits.