A Silver Mount Zion descend de la montagne

MONTRÉAL - Le groupe A Silver Mount Zion s'était fait rare ces derniers temps, même si on put le retrouver sur le dernier album de Vic Chesnutt sorti cette année. Mais d'album enregistré sous son nom, il faut remonter à 2005 avec «Horses in the sky» pour en retrouver la trace. Le 25 mars mettra fin à l'attente, avec le nouvel album studio, «13 blues for thirteen moons».