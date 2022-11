France/Grand Est : À Strasbourg, paniers bio et «ordonnance verte» pour les futures mamans

«Notre rôle comme collectivité est de préparer l'avenir et d'avoir une vision permettant de prévenir les risques, en innovant et en essayant d'empêcher les crises futures», a mis en avant Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg, lors de la présentation du dispositif, affirmant que le sujet de la santé environnementale était «une de nos priorités».

Unique en France, le projet, dont le principe avait été voté à l'unanimité par le conseil municipal en mars dernier, s'appuie sur un réseau de professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes) accompagnant les femmes enceintes de la capitale alsacienne. Deux séances collectives de sensibilisation à la présence des perturbateurs endocriniens et de produits alternatifs font partie du programme, ainsi que la distribution hebdomadaire et gratuite d'un panier de légumes issus de l'agriculture biologique locale.

Un projet à 500 000 euros par an

La collectivité vise la barre des 800 femmes accompagnées au cours de la première année du dispositif, sur les 3 000 naissances ayant lieu chaque année à Strasbourg. «La grossesse est une fenêtre d'exposition», a souligné le Dr Alexandre Feltz, adjoint à la maire en charge de la santé publique et environnementale, «durant laquelle les femmes sont plus sensibles aux produits qui les entourent et qu'elles absorbent».

Les dix centres de collecte des paniers de légumes bio seront situés principalement dans des quartiers périphériques et prioritaires. Le coût global du projet est estimé à près de 500 000 euros par an, d'après M. Feltz, déjà à l'origine du sport santé sur ordonnance, un dispositif pionnier qui vient de fêter ses 10 ans. L'«ordonnance verte» avait déjà été testée de manière pilote entre 2019 et 2020 auprès d'une centaine de femmes dans les centres médico-sociaux de la Protection maternelle et infantile.