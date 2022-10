Dr Sex: «A-t-elle déjà intérieurement mis fin à notre relation?»

Quand je lui demande si elle m’aime encore, elle répond qu’elle ne peut pas simplement appuyer sur un bouton et avoir des sentiments. Elle dit également vouloir faire un travail sur notre mariage, mais prétend avoir besoin de temps. Tout cela me déstabilise. Notre couple a-t-il encore une chance d'être sauvé ou a-t-elle déjà intérieurement mis un terme à notre relation, sans me le dire?

Je suis plutôt câlin et j’ai souvent envie d’entreprendre des choses avec elle. Mais elle passe tout son temps libre sur l’ordinateur, à tchatter avec un tas de gens, notamment sur Facebook, y compris avec des hommes. Ces contacts semblent être plus importants à ses yeux que moi et notre relation.

Après 13 ans de mariage, ma femme et moi traversons actuellement une crise. Durant les dix premières années de notre vie de couple, j’étais alcoolique. Au cours de cette période, j’ai souvent été très émotif, mais je ne me suis jamais montré violent. Aujourd’hui, je suis sobre et suis une thérapie.

Réponse de Dr Sex

Une addiction n’affecte pas uniquement la personne malade, mais aussi tout son entourage. Plus on est proche d’une personne victime d’addiction, plus les circonstances et les conséquences de la maladie nous affectent également. C’est d’autant plus vrai pour les partenaires.