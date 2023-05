Au Luxembourg: À temps partiel, les fonctionnaires travaillent un peu plus que le privé

Mais il ressort aussi de ces chiffres que les fonctionnaires à temps partiel travaillent 25,4 heures hebdomadaires, en moyenne. Dans le privé, on travaille en moyenne 99,6 heures par mois, soit 23,2 heures par semaine en moyenne, deux bonnes heures de moins que les fonctionnaires, donc. C'est aussi sept heures de plus, dans le privé, qu'il y a dix ans.

L'éducation à temps partiel

Mais tous les secteurs d'activité ne pratiquent pas le temps partiel de la même manière. Dans la fonction publique, c'est dans l'éducation que la semaine de travail est la plus réduite, avec 27,2% des salariés en temps partiel, pour 25,4 heures de travail en moyenne. À l'opposé, c'est dans la force publique que le temps partiel est le moins pratiqué, avec 9,1% de policiers et autres militaires concernés et des semaines à 26,3 heures en moyenne.

Dans le privé aussi, le temps partiel est très pratiqué dans l'éducation, où 41,6% des recrutements de 2022 étaient concernés, pour 62,2 heures de travail par mois. Mais la palme revient au secteur «activités extra-territoriales», où 63,3% des salariés sont à temps partiel et travaillent 101,5 heures en moyenne par mois. La semaine réduite est aussi très pratiquée dans les activités de services administratifs et de soutien (41,2%), les arts et spectacles (40,6%) ou encore le commerce (32,4%) mais aussi l'hébergement et la restauration (31,1%).