A Thionville: Il agresse sexuellement une vieille dame aux urgences de l’hôpital Bel-Air

L’individu, un homme de 36 ans originaire de Hayange, était aux urgences après un accident de la route à Fameck. Le test d’alcoolémie pratiqué par les gendarmes s’était révélé positif et il devait être soumis à une prise de sang pour évaluer plus précisément son alcoolémie et éventuellement détecter des traces de stupéfiants.