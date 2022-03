A Thionville pour le bac

À Thionville pour le bac

Et les élèves du Lycée Vauban de Luxembourg ne sont pas en reste. Ils étaient 79, hier matin, à passer la frontière pour aller phosphorer à Thionville. 22 en Économique et social, 13 littéraires, 34scientifiques et, pour la première fois au Lycée Vauban, 10 pour la filière SCG (Contrôle de gestion).