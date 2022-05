En Floride : À un an, le petit Treylin est couvert de tatouages

Shamekia adore transformer son petit garçon en bad boy et le petit Américain fait fureur sur les réseaux sociaux.

Tout est parti d’une photo: «À 8 mois de grossesse, j’ai fait shooting dans un salon de tatouages et j’ai reçu des tas de messages négatifs qui me disaient que mon bébé allait naître avec des tas de tattoos partout, c’était dingue», a confié à Truly Shamekia Morris, créatrice de mode de West Palm Beach, en Floride.