Prix au Luxembourg – A un cheveu de l'indexation des salaires

Prix au Luxembourg : À un cheveu de l'indexation des salaires

LUXEMBOURG - Les prix ont encore bondi en février sous l'influence des prix des produits pétroliers. La prochaine tranche indiciaire est imminente.

«Les prix des produits pétroliers poursuivent leur trajectoire ascendante», a noté le Statec ce vendredi: +6,2% pour le diesel entre janvier et février, +4,9% pour l'essence, +12,1% pour le mazout. De son côté, le prix du gaz de ville a bondi de 6,3%. Par rapport à février 2021, les prix des produits pétroliers sont supérieurs de 51,7%. Le prix de l'électricité a également augmenté, de 6%.

Les prix de l'alimentation ont quant à eux connu une hausse de 0,7% (+5,7% pour le couscous, +3,4% pour les fruits de mer, +3,1% pour les légumes frais). Par rapport à février 2021, les prix alimentaires sont supérieurs de 3,5%. D'autres produits saisonniers dopent l'inflation comme les prix des voyages à forfait (+10,2%), en raison des vacances de carnaval et ceux des fleurs (+12,1%) dopés par la Saint-Valentin.

Le taux annuel d'inflation se situe à 6,6% et le taux annuel d'inflation sous-jacente atteint 4,3%. Le Statec note toutefois que ces taux donnent une «image déformée de la réalité»: en décalant la date des soldes d'hiver à cause du Covid l'année dernière, le fameux «effet soldes» a lui aussi été décalé de janvier à février. Les chiffres 2022 sont donc forcément «déformés». En neutralisant ce décalage, les taux seraient respectivement de 5,5% et 3,2%.