A un clic des meilleures trouvailles vintage

Chiner les plus belles robes ou accessoires sur le Net, voici le nouveau moyen intelligent de vous procurer des habits de grandes marques.

Dès maintenant un simple clic suffira à vous assurer l’acquisition d’une robe ou d’une paire de boucles d’oreille vintage. Les sites de ventes aux enchères, c’était sympa un moment, mais quand on veut une robe, on la veut tout de suite. La solution miracle? L’Atelier Mayer .

Carmen Haid et Alice Kodell, deux Londoniennes passionnées de shopping ont créé un site Internet proposant toute une série de robes haute couture, de sacs griffés ou même de pyjamas de marques. Les deux femmes prennent en charge les longues heures de chinage et mettent à votre disposition leur trouvaille directement sur leur site web. La seule contrainte sera pour vous de rafraîchir la page le plus souvent possible, les deux Anglaises réapprovisionnant fréquemment leur stock.