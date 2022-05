États-Unis : À Uvalde, Biden absorbe la douleur d’une ville traumatisée

Le président américain et son épouse Jill Biden se sont rendus au Texas ce dimanche, pour se recueillir et apporter du soutien aux familles endeuillées.

«On peut rendre l’Amérique plus sûre», a plaidé samedi le président des Etats-Unis.

Cela ressemblait presque à un chemin de croix: Joe Biden a défilé lentement dimanche devant de grands portraits des enfants tués mardi dans une école à Uvalde , au Texas, une fusillade qui a choqué l’Amérique et relancé le débat sur les armes à feu. Accompagné de son épouse Jill Biden, le président américain, fervent catholique, s’est recueilli et signé devant un mémorial improvisé près du lieu de la tuerie: des croix portant les noms des victimes, presque submergées de fleurs, avec ça et là une peluche.