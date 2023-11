À vendre, l’ancienne villa de Robin Williams recèle des passages secrets

Pour l’heure, la merveilleuse villa de San Francisco avec vue sur le Golden Gate Bridge appartient encore à Marsha Garces, productrice de «Mrs. Doubtfire» et ex-femme du célèbre acteur Robin Williams, décédé en 2014. Mais plus pour longtemps. En effet, la sexagénaire envisage de mettre en vente la propriété, vu que les enfants communs au couple ont désormais quitté le nid familial. Le prix s’élève à 25 millions de dollars.

Le couple avait fait l’acquisition du bien en 1991 pour la modique somme de 3,2 millions de dollars et l’avait fait entièrement rénover et transformer. À la suite de leur divorce en 2010, Marsha Garces a récupéré la villa. «C’est une belle et joyeuse maison», a déclaré l’ex du célèbre acteur au Wall Street Journal. «Durant toutes ces années, nous y avons vécu des moments fantastiques, remplis de jeux, de plaisir et de joie», a-t-elle ajouté.