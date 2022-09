Au Luxembourg : L'A13 a été fermée à cause d'une conduite de gaz

SCHIFFLANGE – Une conduite de gaz endommagée a provoqué ce mercredi matin la fermeture complète de l'A13 dans les deux sens de circulation entre Schifflange et Kayl. L'axe a été rouvert vers 11h40.

Il n'était pas possible ce mercredi matin d'emprunter l'A13 entre Schifflange et Kayl, dans les deux sens de circulation. En effet, une pelleteuse avait endommagé peu avant 10h une conduite de gaz du côté de Schifflange et la circulation a été interrompue le temps de la réparation.