Gros bouchons à la frontière sur l'A31

La présence du Luxembourg à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025, se concrétise. Vendredi, le ministère de l'Économie annonce avoir signé un contrat avec l'entreprise japonaise Naito House C. Ltd, qui sera chargée de la construction du pavillon luxembourgeois pour l'événement.

«À moins de 600 jours de l’ouverture officielle de l’Exposition universelle sur l’île artificielle de Yumeshima dans la baie d’Osaka, la signature de ce contrat constitue une étape importante», se félicite le ministère. Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, se rassure même que ce contrat «sécurise la réalisation de notre pavillon». Naito House, spécialisée dans la construction de bâtiments préfabriqués et modulaires, ainsi que de parkings à étages, existe depuis 1969.

Le thème choisi pour le pavillon luxembourgeois est : «Doki Doki − The Luxembourg Heartbeat», en référence à l'expression japonaise qui désigne les battements de cœur enthousiastes et joyeux. Rappelons que le bureau d’architecture luxembourgeois Steinmetzdemeyer et les scénographes Jangled Nerves avaient remporté l'appel à projets.