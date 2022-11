Autoroute vers le Luxembourg: Ils disent non au projet d'A31 bis

Mais plus de vingt associations réunies dans un collectif baptisé Alternatives 31 s'opposent à cet axe routier qui, selon eux, sera «le jour de son inauguration dans dix ans, surdimensionné et obsolète». Elles dénoncent un projet qui porte atteinte «à la santé (...) au climat, à la biodiversité» et défendent des «alternatives réalistes», via le covoiturage, le transport ferroviaire. «Dans l’immédiat, nous demandons l’arrêt complet de ce projet», écrivent-ils. Plusieurs associations manifesteront ce mardi en marge du comité de pilotage, à 13h30 au casino municipal de Thionville.