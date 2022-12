Thionville/Luxembourg : A31 bis: des bus sur la bande d'arrêt d'urgence sont prévus

Entre le nord de Thionville et la frontière luxembourgeoise, il est prévu, en complément des trois voies , de transformer la bande d’arrêt d’urgence en une voie réservée aux transports en commun. «En cas de congestion, et seulement dans ce cas, nous pourrions permettre aux bus de prendre la bande d'arrêt d'urgence à une vitesse maximale de 70 km/h», précise Hervé Vanlaer, directeur de la Dreal Grand Est, rapporte RTL 5 minutes.

Plus de 100 000 véhicules par jour

Actuellement, entre Thionville et le Luxembourg, la circulation dépasse parfois 100 000 véhicules par jour sur certaines sections, tous types de véhicules confondus. Ce niveau de circulation élevé se traduit par une vitesse moyenne de 48 km/h aux heures de pointe contre plus de 90 km/h aux heures creuses, ainsi que des reports des utilisateurs vers d’autres axes du réseau routier secondaire, constate-t-elle.

Les perspectives démographiques et économiques montrent que cette situation devrait s’accentuer, soulignent les autorités françaises. «Actuellement, la croissance du nombre de travailleurs frontaliers est d’environ 5 % par an : entre 2018 et 2022, on est passé de 95 000 personnes à 110 000 personnes résidant en France et travaillant au Luxembourg, notent-elles. En 2030, le nombre de travailleurs transfrontaliers pourrait atteindre 100 000 dans le nord lorrain». Tous les frontaliers n’utilisent pas la route, mais «75%» des déplacements s’effectuent aujourd’hui en voiture individuelle. L’autoroute A31 «absorbera donc nécessairement une part significative» des déplacements supplémentaires.