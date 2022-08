Au Luxembourg: Aaliyah, 20 ans, publie son premier roman

«Je vais prochainement entrer à l'Université de Lorraine pour y étudier le français et la musique», nous indique Aaliyah. «J'ai donc écrit mon premier roman et le deuxième suivra cet hiver. Je lis beaucoup depuis que je suis toute petite et je me suis dit: "pourquoi pas moi?". J'ai commencé quand j'avais 16 ans, mais je ne savais pas comment être publiée et je n'étais pas sûre de mon niveau de langue. J'ai mis cette aventure en suspens et j'ai tout repris, il y a deux ans, pour aboutir aujourd'hui à un livre de 200 pages».

Amazon se charge de l'impression

Et pour publier son premier roman, Aaliyah est passée par Amazon. «Je me suis auto-éditée», nous dit-elle, «car je ne voulais pas que l'on change mes idées et mes personnages. C'est mon histoire et je voulais le faire à ma façon. Mon cousin m'a aidé pour illustrer la couverture et ma tante et une cousine, pour la correction. Amazon se charge de l'impression et ça me coûte 4 euros par livre. Je le vends au prix de 13 euros et il est disponible sur toutes les plateformes. Chaque mois, je commande un stock de 50 livres, et là, il ne m'en reste plus que 7 pour le moment. Je suis assez surprise de voir partir mes livres et les premiers feed-back sont plutôt bons». Un tome 2 est terminé et il sera donc publié lors des prochains mois.