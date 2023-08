Aaron Ramsdale dénonce la «toxicité qui règne dans le football»

Aaron Ramsdale voulait dénoncer les fléaux qui polluent le football comme le racisme et l’homophobie. Getty Images via AFP

Ras-le-bol de se taire. Gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale avait besoin de percer l’abcès, de prendre à son tour la parole ssur les propos homophobes qui existent toujours dans le football. Dans une longue lettre ouverte publiée dans The Players' Tribune, le portier international dénonce la «toxicité qui règne dans le football». Un message forcément courageux annonçant déjà qu’il ne restera plus jamais silencieux lorsqu’il sera confronté à des commentaires homophobes dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme de 25 ans a ajouté qu’il voulait que le football soit «accueillant pour tout le monde» en pensant en premier lieu à son frère, homosexuel, qu’il puisse assister aux matches sans craindre d’être à chaque fois agressé. Dans sa tribune nommée «Ferme la Ramsdale!», il explique qu’il n’avait encore jamais évoqué ouvertement le sujet de la sexualité de son frère auparavant, mais qu’avec tout «ce qui se passe dans le football en ce moment» c’était une période idéale pour enfin s’exprimer.

Un événement qui s’est déroulé le mois dernier a poussé Aaron à prendre la plume alors qu’un supporter de Fulham a été banni du football anglais pendant trois ans après avoir admis avoir scandé des chants homophobes autour du stade. Cela faisait suite à la condamnation de Wolverhampton Wanderers à une amende de 100 000 livres sterling suite à des propos similaires prononcés par un «grand nombre de fans» du club.

«Je veux que mon frère ou toute autre personne, quelle que soit sa sexualité, sa race ou sa religion, puisse assister aux matches sans avoir à craindre d’être insulté». Aaron Ramsdale, gardien d’Arsenal

Le gardien ne met pas de gant quand il écrit. «Je veux que mon frère ou toute autre personne, quelle que soit sa sexualité, sa race ou sa religion, puisse assister aux matches sans avoir à craindre d’être insulté, appuie celui qui vient de prolonger avec les Gunners. Au fil des années, je me suis probablement mordu la langue un peu trop souvent lorsque j’entendais des propos aussi stupides. Je pense que mon frère en a peut-être fait de même, pensant que cela me rendrait la vie plus facile. Tout cela prend fin aujourd’hui».

Et de renchérir: «Ce n’est pas la chose la plus facile que de s’ouvrir ainsi, mais il n’y a jamais de bon moment. Je travaille sur cette lettre ouverte depuis le début de l’été et ma famille m’a donné sa bénédiction, assure-t-il, évoquant toute son admiration pour son frère Ollie, qui est «le plus courageux de la famille» selon lui.

«Le football est pour tout le monde. Si vous n’êtes pas d’accord, c’est peut-être vous qui devez vous taire et vous regarder dans un miroir». Aaron Ramsdale, gardien d’Arsenal