La fureur de lire : «Abandonnez votre livre où vous voulez»

LUXEMBOURG - Tout au long de la semaine, les amateurs de lecture peuvent abandonner leurs livres aux autres.

Vous pourrez laisser, et trouver, des livres où vous le souhaitez, dans un arrêt de bus, un parc, une école... tout au long de la semaine.

«On a tous un livre qu’on aimerait partager, dont on n’a plus besoin», affirme Marie-Rose Hary. Celle-ci a eu l’idée de lancer l’opération «Oublie un livre quelque part», qui a déjà attiré plus de 10 500 participants sur Facebook. «J’ai commencé par le Luxembourg, mais ça s’est vite étendu ailleurs», se réjouit l’instigatrice du projet.