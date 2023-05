«L'ancien abattoir ne deviendra pas des Rives de Clausen bis»

Un concours d'idées a été lancé pour le réaménagement du site, trois projets ont été retenus et seront départagés bientôt.

En attendant, un autre projet qui changera aussi le paysage de l'entrée de ville avance. L'ancien abattoir de Hollerich doit également être réaménagé. Un concours d’idées est en cours et le jury a sélectionné trois projets sur les six qui lui avaient été soumis. «Il fallait trouver les bonnes idées pour réaménager cet endroit emblématique», développe la bourgmestre, qui est aussi membre du jury. Le site est proche d'un grand campus, d'un quartier résidentiel et jouxtera la Porte de Hollerich.