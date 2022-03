Sophie Delmas de «Mamma Mia!» : Abba était un groupe «avant-gardiste»

METZ - L'adaptation française du spectacle «Mamma Mia!» sera pour quatre dates à Metz. Rencontre avec l'une des chanteuses principales.

Sophie Delmas (chanteuse): Par la force des choses, car elles sont gravées dans l'inconscient collectif. J'adore ces chansons, et l'adaptation en français est plutôt judicieuse.

Quelles chansons vous ont le plus marquée?

Peut-être «The Winner Takes It All», car c'est un moment-clé du spectacle, où le personnage se met à nu. J'aime aussi chanter «Dancing Queen» ou «Mamma Mia». Dur d'avoir une préférence...

Musicalement, Björn (Ulvaeus) et Benny (Andersson) étaient des avant-gardistes. Ils ont su créer un nouveau son. Leur carrière a duré huit ans, et les morceaux nous suivent depuis trente-cinq ans! «Mamma Mia!» est un énorme succès en Angleterre depuis treize ans, et c'est le cas partout où elle a été adaptée.