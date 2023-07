Attentats de Bruxelles: Abdeslam et Abrini déclarés coupables d'assassinats terroristes

Peine de réclusion à perpétuité

Ayari et Muhirwa échappent à l'infraction la plus grave

Il n'a été suivi par le jury populaire que dans six cas. Ainsi le Tunisien Sofien Ayari, complice de la fin de cavale d'Abdeslam, arrêté comme lui le 18 mars, et le Rwandais Hervé Bayingana Muhirwa, accusé d'avoir hébergé notamment Abrini à Bruxelles, échappent à l'infraction la plus grave.

Nouvelle phase de réquisitions et de plaidoirie

MM. Ayari et Bayingana Muhirwa sont toutefois déclarés coupables de participation aux activités d'un groupe terroriste. Les deux derniers accusés, les frères Smail et Ibrahim Farisi, qui comparaissaient libres, ont été acquittés. Le matin du 22 mars 2016, deux hommes s'étaient fait exploser à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem, et un troisième une heure plus tard dans un métro en plein quartier européen.