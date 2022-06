Au Luxembourg: Abdoubrown et Thaddeus sacrés aux POST Esports Masters

La grosse perf’ d’Abdoubrown. Troisième à l’issue de la saison régulière, le Français originaire de Mont-Saint-Martin s’est sublimé en finale des POST Esports Masters, samedi à Luxexpo The Box, pour d’adjuger le titre sur le jeu «FIFA22». Le joueur de la Team Kaio a battu le Belge Shadoow (2-0) dans une finale au meilleur des trois matches et soulève pour la première fois le trophée de la plus grosse compétition d'e-sport de la Grande Région.