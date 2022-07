Japon : Abattu en plein discours, Shinzo Abe «dans un état critique»

L'ancien chef du gouvernement japonais ne présentait aucun signe vital lorsqu'il a été conduit à l'hôpital, après s'être fait tirer dessus à Nara. Un homme a été arrêté.

Shinzo Abe a immédiatement été pris en charge. Uncredited/Kyodo News/dpa

Le gouvernement japonais a confirmé, vendredi, que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu lors d'un événement politique à Nara, près de Kyoto. Son état de santé reste officiellement inconnu, mais des médias nippons rapportent, citant les secours, qu'il ne présentait aucun signe de vie lorsqu'il a été emmené à l'hôpital.

Le Premier ministre actuel Fumio Kishida a indiqué dans une conférence de presse à 14h50 (7h50 au Luxembourg) que Shinzo Abe «se trouve dans un état critique. Les médecins font tout en ce moment pour tenter de le sauver, ils travaillent dur pour tenter le sauver et je prie pour qu'il survive». Il a qualifié l'attentat sur M. Abe d'«absolument impardonnable» et explique qu'aucune décision n'a encore été prise sur le processus électoral en cours, l'ensemble du gouvernement ayant été sommé de rentrer à Tokyo au plus vite. Fumio Kishida a lui-même annulé les événements électoraux à son agenda.

L'ancien chef de l'exécutif prononçait un discours dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections sénatoriales de dimanche, quand des coups de feu ont été entendus, selon la télévision nationale NHK et l'agence de presse Kyodo. Sur diverses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut entendre deux détonations, pendant que Shinzo Abe parlait. La situation devient ensuite confuse.

«Il prononçait un discours et un homme est arrivé par derrière»

Saignements au cou

Shinzo Abe, 67 ans, s'est alors effondré, présentant des saignements au cou. D'après la NHK et Kyodo, lorsqu'il a été transporté vers l'hôpital, il était en arrêt cardiorespiratoire, un terme utilisé au Japon avant qu'un médecin ait pu officiellement constater le décès.

Un homme de 41 ans a été arrêté et une arme à feu lui a été confisquée, rapporte aussi la NHK. Habitant de Nara, il semble avoir fabriqué son pistolet lui-même. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'individu était «frustré» par Abe et l'aurait touché, en tirant derrière lui, au cou et au torse. Le suspect serait un ancien membre des forces militaires d'autodéfense.

Shinzo Abe est le Premier ministre japonais qui est resté au pouvoir le plus longtemps, en poste pendant un an en 2006 et de 2012 à 2020.

Abe Shinzo avec Xavier Bettel lors de sa visite au Luxembourg en 2015. Editpress

Parmi les nombreuses réactions consternées des dirigeants internationaux, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a réagi à l'attentat sur Twitter, en publiant une photo d'une conférence de presse commune avec Shinzo Abe, en 2015 à Luxembourg. «En ces moments, mes pensées sont avec Shinzo Abe, sa famille et le peuple du Japon», écrit Bettel. «Shinzo Abe a été le premier chef de gouvernement japonais en visite bilatérale au Luxembourg en 2015, et il occupe une place spéciale dans nos cœurs et nos souvenirs».

Mordanschlag auf Japans rechten Ex-Regierungschef Abe Les éditions spéciales se sont rapidement arrachées dans les rues de Tokyo. Eugene Hoshiko/AP/dpa