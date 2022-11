Foot/Réseaux sociaux: Abonnez-vous à ces trois comptes pour vivre le Mondial autrement

Luis Enrique, pour vivre le mondial de l'intérieur via Twitch

Le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique, a annoncé juste avant le Mondial qu’il allait communiquer sur la plateforme Twitch pendant toute la durée de la compétition. «Je pense que ça peut être très intéressant. L’idée est d’établir une relation directe avec vous, les supporters, et d’établir une communication plus directe, sans filtre, plus spontanée, plus naturelle», a-t-il précisé. Le sélectionneur de l’Espagne effectuera ses diffusions via son compte Twitch ( luisenrique21worldcup22).