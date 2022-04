Actifs du milliardaire russe – Abramovitch posséderait 3 yachts de plus

En plus des déjà célèbres Solaris et Eclipse, retirés des pays occidentaux en temps utile, l’actuel propriétaire du Chelsea FC Roman Abramovitch posséderait au moins trois autres yachts supplémentaires, Halo, Garçon et Sussuro. C’est ce que révèle une enquête du «Financial Times» qui a mené des investigations sur les actifs du milliardaire russe après que les autorités britanniques et européennes ont tenté d'identifier tous les actifs détenus par des oligarques sanctionnés, rapportent nos confrères de «20Minuten».