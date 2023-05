États-Unis: Absent à son procès pour viol, Trump s’exprime par vidéo

Donald Trump a été accusé dans le passé par plus de 20 femmes de les avoir agressées sexuellement.

«C’est une menteuse!» Donald Trump ne s’est pas présenté au procès civil à New York où une autrice l’accuse de viol dans les années 1990, mais le jury a pu visionner jeudi sa déposition durant la procédure, une vidéo où il nie fermement les faits présumés.

«C’est une menteuse et c’est vraiment une malade. (…) Je pense qu’elle est malade, elle a des troubles mentaux», répète l’ancien président, veste bleue et cravate bleue sur une chemise blanche, filmé durant sa déposition en octobre 2022. En son absence et devant l’impossibilité de l’interroger, les avocats de l’accusatrice, E. Jean Carroll , avaient demandé que de larges extraits soient diffusés au procès.