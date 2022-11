Au Luxembourg : Les cas d'abus et de fraude à la CNS concernent «tout type d’acteur»

LUXEMBOURG – Le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen décrypte l'étendue des abus et des fraudes auprès de la Caisse nationale de Santé, ainsi que la nature des dossiers.

Professionnels de santé, assurés, employeurs… Les dossiers ouverts par le service de lutte contre les abus et la fraude (LAF) de la Caisse nationale de Santé (CNS) «concernent tout type d'acteur», indique Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale, dans une réponse parlementaire. Le tableau ci-dessous donne plus de précisions:

La nature des dossiers

Les escroqueries à subvention (exemples : facturation d’actes non réalisés, facturation d’actes plus onéreux que ceux effectivement réalisés – sociétés-écrans créées afin de pouvoir bénéficier de prestations de sécurité sociale, affiliations de complaisance) sont les cas les plus fréquents, avec 90 procédures ouvertes en 2022.