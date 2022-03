«Safe Harbour» dyamité – «Accélérer les négociations avec les Etats-Unis»

«Safe Harbour» dyamité : «Accélérer les négociations avec les États-Unis»

L'UE et les États-Unis doivent trouver rapidement des solutions sur le cadre juridique des transferts transatlantiques de données personnelles, invalidé par la justice européenne.

Révélations d’Edward Snowden

La Commission négocie depuis 2013 avec les États-Unis des garanties plus importantes pour la protection des données personnelles des Européens sur le sol américain. Les entreprises recueillant des données personnelles en Europe et souhaitant les transférer vers d'autres entreprises (du même groupe ou non), à des fins commerciales, pouvaient le faire en s'engageant à respecter un certain nombre de normes de protections européennes.