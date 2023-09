Boum! «Ne me dis pas que c’est encore une voiture qui s’est encastrée»

1 / 9 Une voiture s’est encastrée jeudi matin dans la cuisine d’une habitation à Dudelange. Vincent Lescaut/L'essentiel Il n'y a pas eu de blessé. Vincent Lescaut/L'essentiel L'accident a provoqué d'énormes dégâts. Vincent Lescaut/L'essentiel

Jeudi, 7 heures. Paulo Coimbra et Lisa, qui habitent depuis 25 ans au 70, rue des Champs, à Dudelange, sont à l’étage. Quand, subitement, un grand «boum» retentit. «Ne me dis pas que c’est encore une voiture qui est rentrée dans la maison !», lâche alors Lisa à Paulo, occupé dans la salle de bains. Une fois en bas, Paulo, qui se déplace en fauteuil roulant, et Lisa, constatent les dégâts. Énormes, effrayants.

Un véhicule de type SUV s’est encastré dans la cuisine, qui n’est plus qu’un amas de gravas. «Si on avait été dans la cuisine à ce moment-là, on ne serait plus là pour en parler», glissent Paulo et Lisa. Cette dernière, les yeux humectés, reste très affectée rétrospectivement, à l’évocation de cette idée: «Psychologiquement, ce n’est pas facile à supporter. Je suis traumatisée», confie la Dudelangeoise.

À bord du véhicule, un homme dans la cinquantaine, résidant dans… la même rue, indemne physiquement, mais très choqué et qui a été emmené en ambulance. «Il dit avoir confondu les deux pédales de sa voiture automatique», explique Paulo. «Il devait rouler à 80 km/h au moins», dans cette rue d’un quartier résidentiel classé en zone 30. Le trou dans la façade est béant.

«Même en étant dans le salon, à l’arrière, nous aurions été touchés» -

Le véhicule a grimpé sur un petit accotement et a pris de plein fouet la vitre de la cuisine, derrière le volet fermé. De gros blocs de granit jonchent le sol de la cuisine, méconnaissable. Les tuyaux d’eau et d’électricité ont été arrachés, et des éclats de verre ainsi qu’un petit évier ont été carrément projetés dans le salon adjacent. «Vous imaginez la violence du choc?», souffle Lisa. «Même en étant dans le salon, à l’arrière, nous aurions été touchés».

Tandis que la police et les experts en assurances s’affairent autour des dégâts, Paulo jette un regard dans le rétroviseur. «En 25 ans, il s’agit de la… cinquième voiture qui emboutit notre habitation! La dernière fois, il y a quatre ou cinq ans, c’était en décembre et il gelait très fort: trois voitures coup sur coup avaient glissé sur le verglas et fait un tout-droit dans notre façade», se remémore-t-il. «La commune est au courant du problème, mais rien n’a été fait. Il faudrait mettre un ralentisseur ou rendre la rue à sens unique».

Vincent Lescaut/L'essentiel

Maison inhabitable

Le cas de cette maison, située tout juste dans un virage à angle droit de la rue des Champs, est bien connu de Josiane Di Bartolomeo-Ries, deuxième échevine. «J’habite moi-même un peu plus haut dans la rue, et je sais que ce n’est pas la première fois. Le problème figurera à l’ordre du jour du collège échevinal programmé ce vendredi», dit-elle. En attendant, outre le colmatage de la brèche et la sécurisation des lieux, afin d’éviter toute intrusion, l’urgence commande de retrouver au plus vite un logement pour Paulo et Lisa, la maison étant inhabitable.

«Le service Jeunesse et Famille s’en occupe», explique l’échevine, «une procédure existe à cet effet, et la commune dispose de plusieurs appartements. Reste à voir s’ils sont disponibles. Ce sera réglé ce jeudi après-midi», assure-t-elle. Pour Paulo et Lisa, commence à présent un «exil» d’«au moins trois mois» hors de leur logis. Philosophe, jetant un regard sur sa cuisine sens dessus dessous, Paulo glisse, sourire crispé en coin: «Je ne peux même plus me faire un café». Par contre, avisant une bouteille sur le sol, blanchie par la poussière, «il me reste à boire une gorgée d’eau». La vie continue. Elle aurait pu s’arrêter brutalement ce jeudi matin.