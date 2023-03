Au Luxembourg: Un choc entre deux voitures et un camion a paralysé l'A13

Un accident, impliquant deux voitures et un camion, s'est produit jeudi, vers 12h, sur l'A13 entre les tunnels Aessen et d'Ehlerange, en direction de Pétange. Le contrôle et information du trafic sur les autoroutes (CITA) avait très rapidement coupé la diffusion de la caméra de surveillance en direct, prévenant que l'accès à cet endroit allait être très compliqué.