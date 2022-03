Accident de bus mortel en Colombie

Au moins vingt personnes ont été tuées dans l'accident d'un bus qui a fait mardi une chute de plus de 120 mètres dans le département de Choco, dans l'ouest de la Colombie.

Selon la radio le bus avait 32 places mais transportait sans doute plus de passagers. Le maire a aussi expliqué à la radio que le ravin où était tombé le bus faisait plus de 120 mètres de profondeur. Selon lui la ville la plus proche se trouve à 17 kilomètres et la route est en très mauvais état, rendant l'arrivée des secours difficile. "Il faut deux heures et demi pour arriver" sur les lieux de l'accident, a-t-il expliqué en demandant des renforts aériens.