Accident de Madrid: un système de freinage était inactif

Selon El Pais, l'un des systèmes de freinage du MD-82 de la compagnie Spanair était désactivé. Un élément qui n'empêchait toutefois pas l'avion de voler.

Le journal cite des sources proches de la compagnie, qui ont déclaré que le "reverse" du moteur droit, système utilisé à l'atterrissage pour freiner l'appareil et qui inverse l'expulsion de l'air des moteurs, avait été désactivé en raison d'un problème technique quelques jours plus tôt. Une information que la compagnie aérienne espagnole s'est refusée jeudi à commenter.

Selon des informations de presse antérieures, le moteur gauche de l'appareil a été découvert dans les décombres de l'accident avec son "reverse" activé. Le secrétaire général de la commission d'enquête technique chargée d'élucider les circonstances et les causes du drame, Francisco Javier Soto, a appelé mardi la presse à la plus grande prudence.