Accident au Luxembourg : Accident grave entre Vichten et Bissen

BISSEN - Deux personnes ont été grièvement blessées, vendredi soir, dans un accident de voiture.

Aux alentours de 19h30, vendredi soir, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur la route entre Vichten et Bissen. La voiture a terminé sa course dans un arbre. Les trois occupants ont dû être désincarcérés par les pompiers. Deux d’entre eux ont été gravement touchés et transportés à l’hôpital.