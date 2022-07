Accident au Luxembourg: Un accident sur l'A3 vers la France cause d'importants ralentissements

Un nouvel accident s'est produit ce mardi, en début d'après-midi, sur l'autoroute A3. Cette fois au niveau de la sortie Livange, en direction de la France. Quatre véhicules sont impliqués dans la collision et une femme pourrait être légèrement blessée, indique le Corps grand-ducal d'incendie et de secours à L'essentiel. Selon l'Automobile Club du Luxembourg (ACL), l'autoroute a dû être fermée, «pendant quelques minutes». D'importants ralentissements se sont formés, remontant au-delà de la croix de Gasperich, jusqu'à Luxembourg-Ville, mais aussi du côté de la Cloche d'Or en direction de Kockelscheuer.

Peu avant 16h30, la circulation a pu reprendre sur les deux voies de circulation. La bande d'arrêt d'urgence et la sortie Livange étaient toujours bloquées. Une nouvelle galère pour ceux qui cherchent à rejoindre la France ou le sud du pays, en plus des travaux des CFL entre Luxembourg et Bettembourg, et de la rupture de caténaire à la gare de Bettembourg.