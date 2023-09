Accident mortel au Luxembourg : Pourquoi le camion a-t-il franchi le terre-plein central sur l'A1?

LUXEMBOURG – Après l'accident qui a fait un mort et plusieurs blessés, sur l'autoroute A1 vendredi, une enquête pour «homicide et coups et blessures involontaires» a été ouverte. Des témoins vont être entendus.