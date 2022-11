Au Luxembourg : Accident sur l'A13: cinq blessés et des bouchons

Un camion et une camionnette, selon les pompiers, ou un camion et une voiture, selon l'Automobile Club, sont entrés en collision sur l'A13 au niveau du tunnel Ehlerange peu avant 11h. Selon les pompiers, l'incident a fait cinq blessés. Sur les caméras de surveillance du CITA on peut voir les secours à l'œuvre sur l'autoroute. D'après le 112, ils viennent de Pétange, Dudelange, Esch, Sanem-Differdange et Bettembourg.