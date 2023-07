Un accident entre plusieurs véhicules sur l'A13

Alors que le trafic se densifiait en ce jeudi, fin d'après-midi, un accident s'est produit entre plusieurs véhicules sur l'A13 entre Differdange et Ehlerange. La voie de dépassement et celle de droite ont été bloquées pendant plus d'une heure. Peu après 19h, l'ACL indiquait que l'accident avait été dégagé.