Au Luxembourg: Un spectaculaire accident fait un mort et plusieurs blessés, l'A1 rouvre dans les deux sens

Un spectaculaire et grave accident a eu lieu ce vendredi matin, vers 10h, sur l'A1, en direction de Luxembourg. Selon les premières informations, un camion a franchi le terre-plein central entre le tunnel Howald et la sortie Hamm/Sandweiler. La benne du poids lourd s'est soulevée et a arraché un portique de signalisation routière suspendu au-dessus de l'autoroute, qui est venu s'écraser sur une voiture circulant sur la voie opposée, en direction de Trèves.