Deux accidents impliquant neuf véhicules sèment la pagaille sur l'A6

Depuis 16h20, ce mardi, la circulation sur l'autoroute A6, en direction d'Arlon, a été particulièrement compliquée. «Un accident entre six véhicules s'est produit entre la sortie Mamer et l'aire de Capellen, et une personne serait légèrement blessée», indique la police à L'essentiel. Des bouchons s'étendant sur 12 km ont été enregistrés. Les deux voies de circulation ont été rouvertes peu avant 17h, et l'accident complètement dégagé aux alentours de 18h, selon le CITA (Contrôle et information du trafic sur les autoroutes).