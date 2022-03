Etats-Unis – Accord financier pour Andrew et son accusatrice

États-Unis : Accord financier pour Andrew et son accusatrice

Le fils d’Elizabeth II va faire don d’une somme «importante» à l’association caritative de Virginia Giuffre, une Américaine qui l’accusait de l’avoir agressée sexuellement en 2001.

Un accord à l’amiable a été conclu entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, l’Américaine qui l’accusait d’agressions sexuelles en 2001 et qui voulait le voir jugé lors d’un procès civil à New York, ont indiqué les avocats de la plaignante dans un document judiciaire.