Amérique latine: Accord trouvé pour mettre fin aux manifestations en Equateur

Amérique latine : Accord trouvé pour mettre fin aux manifestations en Équateur

Le gouvernement est parvenu à trouver un accord avec les indigènes, après dix-huit jours de manifestations qui ont fait six morts et 600 blessés.

Six morts

L’accord prévoit notamment la mise en place d’un comité de négociations, la fin des blocages et des manifestations dans le pays, et la levée de l’état d’urgence. Il prévoit également, respectivement l’abrogation et la révision de deux décrets gouvernementaux, le premier sur l’extension de l’exploitation pétrolière en Amazonie et le deuxième sur l’extraction minière.

Cet accord met en théorie fin à 18 jours de manifestations et blocages par les indigènes un peu partout dans le pays, et notamment au cœur de la capitale Quito, avec des épisodes de violences qui ont fait six morts et plus de 600 blessés. La contestation a lourdement pesé sur l’économie de l’Équateur, en particulier sur l’extraction pétrolière, de même que sur la population, avec une hausse des prix et un début de pénurie de produits alimentaires et agricoles.