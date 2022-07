Confessions : Accro à l'alcool, Hayden Panettiere a frôlé la mort

La star de «Heroes» et de «Nashville» a confié à «People» sortir à peine de sa dépendance aux médicaments et à l'alcool.

Elle n'a que 15 ans quand, déjà actrice, une personne de son entourage lui propose les «pilules du bonheur» pour «se donner du peps pour répondre aux interviews». Elle ne se méfie pas et poursuit son ascension en décrochant le mythique rôle de la pom-pom girl Claire Bennet dans «Heroes» puis incarne Juliette Barnes dans la série «Nashville». Si elle donne le change sur les plateaux, dès que les lumières s'éteignent, elle a toujours besoin de plus de médicaments et d'alcool. «Je ne pouvais plus m'en passer».

La naissance de sa fille Kaya, en décembre 2014, est un véritable tsunami qu'elle ne parvient pas à dompter. Elle tombe dans une profonde dépression post-partum. «Je n'ai jamais eu le sentiment de vouloir faire du mal à mon enfant, mais je ne voulais pas passer du temps avec elle». Elle voyait alors tout en «gris». Sa relation avec Wladimir Klitschko se dégrade. «J'étais dans un cycle d'autodestruction», explique-t-elle. En 2018, elle décide d'envoyer sa fille vivre en Ukraine avec son père, «ça a été la chose la plus difficile que j'aie eu à faire mais je voulais être une bonne mère pour elle et cela signifie parfois les laisser partir».

Après le départ de Kaya, sa consommation d'alcool s'accélère et elle doit être hospitalisée, souffrant de jaunisse. «les médecins m'ont dit que mon foie allait lâcher». Elle a alors décidé d'entrer en cure de désintoxication durant huit mois. Aujourd'hui, elle indique «ne pas regretter les choses les plus laides qui lui sont arrivées» parce qu'elle «se sent incroyablement accomplie, j'ai l'impression d'avoir une seconde chance». Avant de conclure: «Je suis tellement reconnaissante de faire à nouveau partie de ce monde et je ne le prendrai plus jamais pour acquis».