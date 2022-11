Insolite au Luxembourg: Accrochez-vous, «Zero Latency» vous expédie dans une autre dimension

MERSCH - Testé et totalement approuvé. Grâce à Zero Latency, vous allez pouvoir entrer dans un autre monde. De quoi découvrir le jeu vidéo sous une toute nouvelle forme.

1 / 5 Prêts à entrer dans une nouvelle dimension de la réalité virtuelle? Editpress/Fabrizio Pizzolante Zero Latency a pris ses quartiers à Mersch pour «une expérience inédite». Editpress/Fabrizio Pizzolante «Comme dans les films, vous venez ici pour être le protagoniste d'une histoire», explique un des gérants. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Leader mondial de la réalité virtuelle en déplacement libre, Zero Latency a pris ses quartiers à Mersch au premier étage du Shopping Center Listo, juste à côté du Topaze. «C'est une expérience inédite créée par nos soins», précise d'emblée Daniel Castro, un des gérants. «Comme dans un film, vous venez ici pour être le protagoniste d'une histoire».

Et la magie opère de 7 à 77 ans. Après avoir découvert Zero Latency avec son petit-fils de 10 ans, un grand-père de 75 ans est revenu le lendemain avec ses copains du même âge. «Ils étaient excités comme des enfants», se souvient Daniela Lopez, une des associés. «Ils ont même fait 2h30 de route pour nous rejoindre depuis la Belgique. En l'absence de multiples boutons pour avancer, ils se sentaient plus à l'aise et c'était plus adapté par rapport à des 3X20. Voir des générations différentes s'éclater lors d'une même partie, c'est génial».

Huit personnes en même temps

«Au niveau des divertissements proposés au Luxembourg, on a remarqué qu'il manquait quelque chose de nouveau», ajoute encore Daniela «En tant que gamers, on voulait ramener ici quelque chose de différent qui n'existait pas encore. Deux de nos associés sont partis à Madrid essayer le concept et ils ont été convaincus».

«On est nés au Grand-Duché et depuis tout petit, on a rapidement remarqué qu'il fallait sortir de notre pays pour pouvoir s'éclater et faire des trucs différents», complète Daniel. «Voilà pourquoi on s'est lancés dans cette aventure. On peut jouer jusqu'à huit personnes en même temps et le prix s'élève à 39,95 euros par personne pour une heure sur place. Tous les mardis, on propose aussi un "Crazy Tuesday" où c'est 29,95 euros/personne».

Attention aux murs

«Les réservations se font en ligne», précise Daniela Lopez, gérante de Zero Latency Luxembourg. «Et vous choisissez alors le type d'expérience souhaitée. Arrivé sur place, vous créez votre profil et vous suivez ensuite notre formation. Comment ça marche? Comment éviter d'aller contre les murs? On peut alors enchaîner avec 30 minutes d'amusement. On est toujours là pour vous accompagner. On vous parle et on vous conseille. Au terme de la partie, il y a un débriefing où on regarde les scores de chacun».